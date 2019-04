Filho do chefe do MI6 morto em acidente de carro na Escócia

Sam, de 22 anos, é filho de Alex Younger, nomeado chefe agência britânica de inteligência em 2014. Autoridades escocesas indicaram não existir qualquer tipo de circunstâncias suspeitas.

O filho do chefe do MI6, a agência britânica de inteligência, foi morto num acidente de carro na Escócia, comunicou a polícia local esta terça-feira. Não existe ainda causa do acidente mas as autoridades escocesas indicaram não existir qualquer tipo de circunstâncias suspeitas.

Sam Younger, de 22 anos, era estudante da Universidade de Edimburgo, capital da Escócia. O seu pai, Alex, foi nomeado chefe do MI6 em 2014. É considerado um especialista em antiterrorismo e esteve envolvido nas manobras de segurança dos Jogos Olímpicos de 2012, realizados em Londres.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">It is with deep sadness that we announce the death of Sam Younger (OA 2006 - 2015). "He was black and blue until he died - loved every brick of the place" <a href="https://t.co/d8ifthEwWN">pic.twitter.com/d8ifthEwWN</a></p>— Dulwichcollegesport (@dulwichsport) <a href="https://twitter.com/dulwichsport/status/1112665998136692737?ref_src=twsrc%5Etfw">1 de abril de 2019</a></blockquote>

O jovem foi descrito por colegas como uma pessoa "altruísta, amigável e com grande coração".