Sete soldados do Myanmar foram condenados a dez anos pela morte de uma dezena de rohingyas em 2017. O Exército da antiga Birmânia informa que os soldados serão forçados a trabalhos forçados pelo contributo e participação nos assassínios.O Exército admitiu pela primeira vez que havia soldados envolvidos nos assassinatos a membros da minoria rohingya em Janeiro depois de meses de acusações de uma tentativa de limpeza étnica no estado de Rakhine, onde habitava uma grande comunidade rohingya.Os soldados agora condenados foram responsabilizados pela sua participação nas mortes na aldeia de Inn Din, de acordo com o comunicado publicado na página do Exército birmanês no Facebook.Estes assassinatos estavam a ser investigados por dois jornalistas da agência noticiosa Reuters - Wa Lone e Kyaw Soe Oo - que foram posteriormente detidos, não tendo ainda sido libertados. Um tribunal nacional rejeitou o pedido para dispensar o caso contra os dois jornalistas.Desde que começaram as alegadas perseguições aos rohingya no Myanmar, negadas pelo Estado, mais de 650 mil pessoas desta minoria fugiram para o Bangladesh, desde Agosto de passado.Segundo testemunhos dos refugiados, estes estão a ser alvos de perseguição por militares apoiados por grupos de budistas extremistas locais.