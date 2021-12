Filho de Trump pediu-lhe para intervir na invasão do Capitólio

Donald Trump Jr enviou várias mensagens para o chefe de gabinete do pai para que este interviesse durante a invasão do Capitólio, a 6 de janeiro. A investigação ao caso revelou várias mensagens escritas do filho de Donald Trump para Mark Meadows, onde diz que a manifestação "ficou fora de controlo".



Trump Jr é um dos muitos conselheiros do ex-presidente dos EUA que partilhou com o então chefe de gabinete as suas preocupações com o que estava a acontecer no Capitólio naquele dia. Donald Trump está sob investigação e tem sido alvo de críticas por não ter intervindo na fase inicial da invasão levada a cabo por apoiantes seus e que acabou por provocar cinco mortes.



O ex-presidente acabaria por dizer aos seus apoiantes para irem para casa, mas só depois da invasão ao Capitólio ter ficado descontrolada. Nesse dia decorria a sessão que confirmou Joe Biden como vencedor das eleições presidenciais.