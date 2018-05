Secretário de estado norte-americano esteve a preparar a cimeira entre Trump e Kim Jong-Un.

O secretário de estado norte-americano, Mike Pompeo, confessou ter tido "boas e produtivas" conversações com responsáveis da Coreia do Norte para preparar a cimeira entre os presidentes Trump e Kim Jong-Un. Segundo a Reuters, Pompeo deverá anunciar nos próximos dias a data e o local do encontro.



Esta quarta-feira, o regime da Coreia do Norte libertou três prisioneiros norte-americanos. Todos os libertados são cidadãos de ascendência coreana: chamam-se Kim Dong-chul, Tony Kim e Kim Hak-song. Pompeo falou à chegada ao Japão com os três homens.



A libertação foi anunciada por Donald Trump no Twitter, informando que Pompeo voltava de uma viagem à Coreia do Norte com "os três cavalheiros maravilhosos que toda a gente quer encontrar".