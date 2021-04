Como o algodão da China se tornou o centro da luta pelos direitos humanos

São autênticos campos de concentração, só que em vez dos judeus nos tempos do Holocausto, aprisionam elementos da etnia minoritária muçulamana uigure, obrigados a trabalhar (e a obecer ao Partido Comunista Chinês) nas plantações de algodão de Xinjiang.



O caso é do domínio público desde o verão do ano passado, quando várias marcas de roupa globais começaram a mostrar-se preocupadas com a probabilidade de as suas matérias-primas serem fruto de trabalhos forçados, muitas deixando de as comprar e motivando o governo norte-americano e os seus aliados ocidentais a exercer grande pressão sobre a China, devido a essas alegadas graves violações de direitos humanos na região.



Em dezembro, a BBC visitou um dos complexos – que incluem plantações, mas também fábricas e dormitórios –, vedados e policiados 24 por dia, e as imagens chocaram o mundo, motivando grandes empresas de roupa do Ocidente a deixar de comprar o algodão lá produzido e a fazer declarações oficiais, repudiando a questão humanitária da região.