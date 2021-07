Os 100 anos do Partido Comunista chinês em constante mudança

Há cem anos, nascia o Partido Comunista da China. Hoje, tem quase 100 milhões de filiados. As celebrações foram acompanhadas por milhões de pessoas a partir da rua, do trabalho, da escola ou do campo. Xi Jinping deixou o aviso: quem ameaçar a China vai entrar em "rota de colisão com uma parede de aço".

No primeiro dia de julho, há 100 anos, nascia em Xangai o Partido Comunista da China. Hoje, ao contrário de muitos partidos comunistas que não resistiram, este continua vivo. Tem quase 100 milhões de membros, sobreviveu a crises, foi capaz de perceber o que correu mal quando a União Soviética caiu e soube aproveitar as fraquezas dos seus pares para se tornar mais forte. Desde 1921, o Partido Comunista da China foi capaz do melhor, mas também do pior. Conseguiu tirar mais de 700 milhões de pessoas da pobreza, levou a cabo o processo de urbanização mais rápido de sempre, mas foi também responsável pela Grande Fome de 1958-62 que matou 45 milhões de pessoas e pela Revolução Cultural, com Mao, entre 1966 e 1976, que isolou a China - uma alternância vertiginosa ao comando do mesmo partido.

Esta quinta-feira, na Praça Tiananmen, em Pequim, o presidente chinês Xi Jinping sublinhou que o partido tem "um percurso histórico irreversível". "Só o socialismo pode salvar a China", acrescentou. No poder desde 2012, Xi Jinping deixou o alerta aos países que possam vir a ameaçar a China, pois se o fizerem vão entrar em "rota de colisão com uma parede de aço". Aliás, "terminou para sempre" a era da China intimidada. "Não aceitaremos pregação hipócrita dos que sentem que têm direito de nos dar sermões. Nunca intimidámos, oprimimos ou subjugámos o povo de qualquer outro país e nunca o faremos", prometeu.

O discurso de Xi Jinping decorreu perante milhares de pessoas que estavam na Praça Tiananmen e de milhões que assistiam em direto, a partir de escolas, de empresas, do campo, de lojas ou da rua. E deixou clara a ideia de que a China não vai subjugar-se à grande potência que são os Estados Unidos, lembrando o seu primeiro discurso feito em 2012, que estabelecia uma nova linha do partido, acrescentando uma dimensão mais utópica.