México

Colisão entre comboio e autocarro no México provoca oito mortos

Luana Augusto
Luana Augusto 18:23
45 pessoas ficaram feridas.

Um comboio colidiu esta segunda-feira com um autocarro de dois andares no município de Atlacomulco, a noroeste da Cidade do México. Como consequência, pelo menos oito pessoas morreram e 45 ficaram feridas, avançaram as autoridades locais.

Segundo reportou a agência de defesa civil do estado do México através da rede social X, as autoridades já estão no local. 

Até momento ainda são conhecidas as causas do acidente. No entanto, num vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver o autocarro a atravessar os carris quando um comboio aparece repentinamente a alta velocidade, embatendo um contra o outro.

Segundo a agência de notícias Associated Press, não havia barreiras visíveis nem sinais no local.

Em atualização

