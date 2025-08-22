Vários mortos e feridos em acidente com autocarro turístico perto de Nova Iorque

O autocarro transportava cerca de 50 pessoas, que foram projetadas para o exterior quando as janelas se estilhaçaram.

Um número indeterminado de pessoas morreram e outras ficaram feridas num acidente com um autocarro de turismo, que capotou quando regressava das Cataratas do Niágara para Nova Iorque, Estados Unidos, anunciou a polícia.



Acidente com autocarro turístico perto de Nova Iorque faz vítimas Libby March/Buffalo News via AP

"Neste momento, temos várias mortes, vários encarceramentos e vários feridos", disse o polícia James O'Callahan, porta-voz da polícia do estado de Nova Iorque, citado pela agência norte-americana Associated Press (AP).

“Há vários feridos graves e, como acaba de ser anunciado pela polícia do estado de Nova Iorque, várias mortes", corroborou o superintendente do condado de Erie, Mark Poloncarz, na rede social X.

Ainda são desconhecidas as causas do acidente, que ocorreu na estrada I-90, perto de Pembroke, que fica a cerca de 40 quilómetros a leste de Buffalo. Fotos tiradas por transeuntes no local mostraram um autocarro capotado, junto à autoestrada.

Várias ambulâncias e helicópteros médicos transportaram as vítimas.

Uma testemunha que passou de carro pelo local do acidente relatou ao The Buffalo News que “as janelas estavam todas estilhaçadas” e que “havia vidros por toda a estrada e pertences espalhados”.

A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, escreveu na rede X que foi informada sobre "o trágico acidente com o autocarro de turismo" e que o seu gabinete estava a trabalhar com a polícia e as autoridades locais.

O serviço de transporte médico aéreo Mercy Flight informou que os seus três helicópteros transportavam pessoas do local do acidente para hospitais da região.

Não houve informações oficiais sobre quantas pessoas ficaram feridas, embora o Erie County Medical Center, um hospital de Buffalo conhecido como ECMC, tenha informado que havia pelo menos oito pacientes às 14:10 locais (19:10 em Lisboa).

Três outros helicópteros de outros serviços estavam a ser chamados ao local, bem como ambulâncias de várias agências locais, disse a presidente da Mercy Flight, Margaret Ferrentino.

"É uma cena muito movimentada", disse Ferrentino. "Neste momento, estamos a rezar pelas vítimas", acrescentou.

A Autoridade Rodoviária do Estado de Nova Iorque informou que um longo troço da autoestrada foi encerrado em ambas as direções e que os condutores estavam a ser aconselhados a evitar a zona.