O genocídio arrancou depois da queda, a 6 de abril de 1994, do avião onde seguiam o presidente Juvenal Habyarimana e o seu congénere do Burundi Cyprien Ntaryamira, que foi abatido. Ambos eram hutus. Nunca foram identificados os autores do ataque.



Os soldados do governo hutu e os seus aliados de uma milícia extremista, chamada Interahamwe, orquestraram então o genocídio para exterminar a minoria tutsi. Vizinhos pegaram em armas contra vizinhos, mulheres e crianças foram violadas e mortas de maneira atroz, com machetes, queimadas vivas ou alvejadas. 70% da população tutsi e 10% da população do Ruanda foram eliminadas, indica a Reuters.



Por todo o país, foram bloqueadas estradas. Os carrascos iam de casa em casa e matavam mulheres, homens e crianças. Através de transmissões radiofónicas, era incitado o ódio contra os tutsis, e pedia-se aos hutus que matassem elementos da minoria. Os líderes entregavam listas com pessoas para serem mortas. Houve até maridos hutus que mataram as suas mulheres tutsis, com medo que os matassem também.



Muitos tutsis tentavam encontrar abrigo em igrejas, mas padres e freiras chegaram a informar as milícias, recorda a agência Reuters. Estas vinham matar quem se escondia, deitando fogo às igrejas ou usando machetes.



Além da violência física, muitas mulheres foram vítimas de violações. 250 mil raparigas e adultas foram violadas, e daqui resultaram milhares de nascimentos. Além disto, os hutus criaram equipas de pessoas infetadas com o vírus da SIDA para que o transmitissem a mulheres tutsis.



Em julho de 1994, a Frente Patriótica Ruandesa, um movimento rebelde liderado pelos tutsis e por Kagame, conseguiu o controlo do país. Com receio de represálias, milhões de hutus tentaram sair do país e fugiram para o Congo, Tanzânia e Burundi.



Associações de defesa dos Direitos Humanos revelaram que os soldados da Frente mataram centenas de hutus, algo que é negado pelos tutsis. Em abril de 1995, cerca de 4 mil hutus morreram no campo de deslocados de Kibeho vítimas de um massacre que é atribuído à Frente.



Em novembro de 1994, foi criado o Tribunal Criminal Internacional para o Ruanda, na Tanzânia. As Nações Unidas queriam julgar os responsáveis pelo genocídio e cerca de 90 pessoas foram indiciadas e dezenas foram condenadas pelo crime, todos hutus. Também foram criados tribunais mais pequenos para julgar outros suspeitos.

Há 25 anos, dez mil pessoas eram mortas por dia no Ruanda , vítimas do genocídio que opôs hutus a tutsis. Este domingo, a data será recordada pelo governo do Ruanda, com a presença de representantes políticos internacionais. Em 1994, cerca de 800 mil tutsis e hutus moderados foram assassinados em três meses.Ao longo de uma semana, serão realizados vários eventos para recordar o massacre. Paul Kagame, o presidente do Ruanda, deverá deixar na manhã deste domingo uma coroa de flores perto do memorial do genocídio em Gisozi. Cerca de 250 mil pessoas estão enterradas neste local. De seguida, os representantes políticos - entre os quais se encontram Jean Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia - vão juntar-se a cerca de 2 mil pessoas numa marcha rumo ao estádio nacional, onde serão acesas velas para uma vigília.