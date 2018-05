Pelo menos cinco pessoas morreram no sul da Índia devido ao vírus Nipah e perto de uma centena encontra-se actualmente em quarentena, declarou esta terça-feira um responsável local.

"Podemos confirmar que cinco pessoas morreram devido ao vírus Nipah" e que "94 pessoas em contacto com os afectados pelo vírus [que morreram] foram colocadas em quarentena, por precaução", declarou K.J. Reena, responsável pela vigilância sanitária do estado de Kerala, no extremo sudoeste do país.

O vírus Nipah, muito comum no Sul e no Sudeste Asiático, é transportado por morcegos, sendo fatal em 70% dos casos.

Este vírus foi identificado pela primeira vez na Malásia, em 1998, na região que lhe deu o nome.

Todas as vítimas foram registadas no zona de Kozhikode (antiga Calicute), nomeadamente entre vários membros de uma mesma família, e uma enfermeira que os tratou. De acordo com os 'media' locais, dez pessoas morreram já devido a esta zoonose, mas as autoridades aguardam os resultados de análises para se pronunciarem.

O vírus Nipah, com casos já assinalados de transmissão entre humanos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), pode causar encefalites mortais e comas. Até ao momento, não existe qualquer vacina.

Esta é a primeira vez que o vírus surge em Kerala e a terceira na Índia. É possível encontrar este vírus nas zonas rurais do Bangladesh, onde causou mais de 100 mortos quando foi confirmado pela primeira vez no país, em 2001, ou no estado indiano adjacente de Bengala Ocidental.