A polícia deteve um suspeito de 37 anos, que confirmou os factos do caso. Tinha sido assinalado por possível radicalização.

Cinco mortes com arco e flecha em meia hora. O que aconteceu na Noruega?

Esta quinta-feira, um homem dinamarquês de 37 anos matou cinco pessoas com arco e flecha na cidade norueguesa de Kongsberg. Detido pela polícia, colaborou com os agentes e confirmou os factos com que foi confrontado. "Vamos ver se se dá como culpado", afirmou a procuradora Ann Iren Svane Mathiassen, citada pela agência noticiosa Reuters.