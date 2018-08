Cinco feridos em aterragem de emergência de avião chinês com 157 passageiros

Um avião com 157 passageiros a bordo fez esta terça-feira uma aterragem de emergência no Aeroporto Internacional de Shenzhen, China, incidente que provocou cinco feridos ligeiros, informou a Beijing Capital Airlines.

Cinco passageiros terão sofrido ferimentos leves na aterragem de emergência em Shenzhen, a cerca de 40 quilómetros de Macau, informou a companhia de aviação Beijing Capital Airlines na rede social Weibo, o ‘Twitter chinês’.

O voo dirigia-se para Macau proveniente de Pequim, quando às 11:16 (04:16 em Lisboa) terá encontrado fortes ventos que provocaram danos no avião.

O avião da Beijing Capital Airlines foi obrigado a abortar a aterragem em Macau, já depois de ter realizado a aproximação à pista, devido a uma falha mecânica ainda por identificar.

"A causa do incidente ainda está sob investigação. A Autoridade de Aviação Civil está a investigar o incidente com a Administração da Aviação Civil da China", indicaram as autoridades de Macau.