Ex-prisioneiro de guerra, senador republicano, opositor político, crítico firme das políticas de Donald Trump e um norte-americano que tudo fez ao serviço da sua pátria. Após 60 anos a servir os Estados Unidos da América, John McCain morreu no sábado, 25 de Agosto, aos 81 anos, vítima de um cancro no cérebro. Antes de morrer, McCain deixou uma carta de despedida aos "compatriotas da mais incrível república do mundo", divulgada na segunda-feira.

"Não desesperem perante as dificuldades dos dias de hoje", porque "nada é inevitável", escreveu, entre críticas subtis ao actual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e elogios ao antecessor, Barack Obama. "Os americanos nunca desistem, nunca se rendem, nunca se escondem da história", prosseguiu.

O ex-senador relembrou o "orgulho americano" e elogiou os grandes "valores" que fazem dos Estados Unidos "uma nação de valores e não de sangue e solo". "Tornámo-nos uma bênção para a humanidade quando defendemos e fizemos avançar esses ideais, em casa e pelo mundo. Ajudámos a libertar mais pessoas da tirania e da pobreza do que qualquer outro país no mundo em qualquer era da história", escreveu.

"Quando confundimos patriotismo com rivalidades tribais que espalham o ódio, o ressentimento e a violência", estamos a "enfraquecer a nossa grandeza", disse McCain, no que é interpretado como uma crítica a Trump. O mesmo acontece quando "nos protegemos atrás de muros em vez de os fazermos ruir", também uma forma de enfraquecimento da grandeza americana, ressalvou.

"Enfraquecemos a nossa grandeza quando confundimos patriotismo com contendas tribais que espalham o ódio, o ressentimento e a violência por todas as partes do globo. Enfraquecemo-lo quando nos protegemos atrás de muros em vez de os fazermos ruir, e quando duvidamos dos nossos ideais, em vez de lhes confiarmos a grande força motriz que sempre tiveram na mudança no mundo", pode ler-se na carta de McCain, que a filha partilhou através do Twitter.





