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Mulher perde processo contra hotel em Itália por não lhe darem água da torneira à refeição

Isabel Dantas 12:52
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Turista pedia uma indemnização de 2.700 euros por "danos económicos e sofrimento emocional".

Se em vez de vinho, refrigerante, cerveja ou água engarrafada o cliente pedir um copo de água da torneia para acompanhar a refeição, o restaurante tem de aceder? Em Itália o Supremo Tribunal do país decidiu que não.

Mulher exigiu beber água da torneira em restaurante
Mulher exigiu beber água da torneira em restaurante AP

Uma turista avançou com um processo judicial por lhe ter sido negado o pedido num hotel de cinco estrelas da estância de esqui de Corvara, nos Dolomitas - cordilheira nos Alpes italianos -, em 2019.

Segundo a imprensa do país, a mulher estava hospedada em regime de meia-pensão, com jantar incluído, exceto as bebidas. À refeição ela pedia repetidamente água da torneia, chegando até a oferecer-se para pagar por ela. O restaurante negou consecutivamente os pedidos e em cima da mesa deixava-lhe uma garrafa de 0,75 litros de água, que custava 7 euros. 

A turista argumentou que era "impedida de consumir água da torneia", sendo "obrigada a comprar água engarrafada". Avançou, por isso, com uma ação judicial contra o hotel, pedindo uma indemnização de 2.700 euros por "danos económicos e sofrimento emocional".

Explicou que a água é “um recurso natural, um direito humano universal” e que “o fornecimento gratuito de uma quantidade mínima vital é necessário para atender às necessidades essenciais". 

No processo dizia ainda que a água da torneira faz parte do serviço de um restaurante ou de um hotel, tal como "uma cama com lençóis ou o sabonete na casa de banho". 

Em primeira instância os tribunais não lhe deram razão e o mesmo aconteceu agora com o Supremo Tribunal, que considerou que em Itália não há nenhuma lei que obrigue restaurantes ou hotéis a servir água da torneira aos clientes. Aliás, esse pedido em Itália é geralmente considerado falta de etiqueta...

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