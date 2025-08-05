O povo angolano quer a liberdade que nunca chegou

Não é possível continuar a ignorar este grito do povo angolano, que quer ser livre da pobreza, da desigualdade e da ditadura. Cinquenta anos após o 25 de Abril, os portugueses conheceram a liberdade, mas os angolanos ainda não.

A SUBIDA ABRUPTA do preço dos combustíveis motivou uma greve de três dias dos candongueiros (veículo popular de transporte de passageiros) e dos táxis e mototáxis que paralisou as ruas de Luanda na semana passada. A partir daí, vários protestos e tumultos irromperam em Angola, com relatos de pilhagens, vandalismo e extrema violência policial. Até ao momento em que escrevo, 29 pessoas foram mortas – incluindo mulheres e crianças – centenas ficaram feridas e mais de 1.200 foram detidas arbitrariamente em Luanda, Huambo, Benguela e Huíla. Hitler Samussuku, ativista e politólogo angolano, assinou recentemente um belíssimo texto de opinião no jornal Público com o título: “Quem convocou essa manifestação?” Nele, o autor recentra a explicação do que se tem passado nos últimos dias como um grito coletivo contra a pobreza e a fome crónicas do povo angolano, que ultrapassa qualquer ideologia ou fator económico circunstancial. Não é difícil concluir que tem razão: em 2024, Angola produziu 1,14 milhões de barris de petróleo por dia, gerando cerca de 31,4 mil milhões de dólares em exportações. Porém, há décadas que a riqueza é canalizada para enriquecer uma pequena elite que vive com grandes luxos à custa da miséria do povo.