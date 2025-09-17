Sábado – Pense por si

Chuvas e inundações causam mais de mil mortos no Paquistão desde junho

O Paquistão está entre os 10 países mais vulneráveis aos efeitos da rutura climática global.

A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Paquistão (NDMA) informou hoje que as chuvas das monções, as inundações e a libertação de água das barragens indianas causaram mais de mil mortos desde o final de junho.

Inundações no Paquistão causam mais de mil mortos desde junho
Inundações no Paquistão causam mais de mil mortos desde junho

No seu balanço diário, a NDMA especificou que 1.002 pessoas morreram e 1.036 ficaram feridas desde 26 de junho, quando começou a época das monções no país.

O Paquistão está entre os 10 países mais vulneráveis aos efeitos da rutura climática global.

Dos mortos, 565 eram homens, 274 crianças e 163 mulheres, segundo a NDMA.

Também morreram mais de 6.500 cabeças de gado e sofreram estragos 12.569 casas, das quais 4.128 ficaram completamente destruídas.

No Estado do Punjab, onde vive a metade dos 240 milhões de habitantes do país, registaram-se "inundações excecionalmente altas", devido às fortes chuvas e à decisão da Índia de abrir comportas nas barragens construídas nos rios Chenab, Ravi e Sutlej, que continuam para o Paquistão.

Desde que os rios começaram a transbordar no Punjab, em 23 de agosto, 118 pessoas morreram e mais de 2,5 milhões tiveram de ser retiradas, o que levou o primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, a declarar uma emergência económica e agrícola.

No conjunto do país, foram retiradas das suas casas mais de três milhões de pessoas.

Hoje, o Departamento Meteorológico do Paquistão indicou aos deputados que tinha avisado as autoridades em maio de que esta temporada de monções seria "excessiva".

Em 2022, chuvas e inundações inéditas no Paquistão, na época das monções, causaram a morte a mais de 1.700 pessoas e perdas económicas acima de três mil milhões de dólares.

