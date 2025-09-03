Sábado – Pense por si

03 de setembro de 2025 às 13:23Associated Press

Drones ajudam autoridades a encontrar pessoas durante inundações no Paquistão

Mais de 900 mil pessoas tiveram de sair de casa devido às chuvas fortes que devastaram a região de Punjab, no Paquistão.

