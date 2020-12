Um homem foi multado pelas autoridades de Taiwan por ter quebrado as regras de quarentena. A multa de 2885 euros foi aplicada por o homem ter saído do quarto de hotel para o corredor durante oito segundos.O homem, um emigrante das Filipinas, foi apanhado pelas câmaras de vigilância a sair do quarto, refere a CNN . De acordo com a lei de Taiwan, quem está a cumprir a quarentena não pode sair do quarto, seja durante o tempo que for.Taiwan tem sido descrito como um exemplo no combate e controlo da covid-19. Sem impôr confinamentos totais, as autoridades começaram a monitorizar os voos de Wuhan, logo quando os primeiros casos foram reportados. Foram aplicados testes em massa à população e o controlo dos contactos dos doentes também tem sido feito de forma muito eficaz.