A China aumentou a pressão sobre o Canadá para que liberte a directora financeira da Huawei, Meng Wangzhou, e ameaçou o país com "consequências graves" pela sua detenção, convertendo este caso num dos piores conflitos diplomáticos entre Pequim e Otava.

O vice-ministro dos Assuntos Exteriores da China, Le Yucheng, convocou, no sábado à noite, o embaixador do Canadá, John McCallum, para lhe apresentar um "forte protesto" pela detenção de Meng Wangzhou em Vancouver e instou Otava a libertá-la de imediato, de acordo com um comunicado daquele gabinete chinês.

"A China pede encarecidamente ao Canadá que liberte de imediato a pessoa detida e proteja seriamente os seus legítimos direitos, se não o Canadá deve aceitar a sua responsabilidade pelas graves consequências causadas", assinala o comunicado.