Presidente francês vai falar ao país na próxima semana, mas o Eliseu diz que as exigências dos "coletes amarelos" não se vão resolver com uma "varinha mágica". No final de Novembro, disse que não seria empurrado para a mudança por "bandidos".

O presidente de França, Emmanuel Macron, vai dirigir-se, na próxima semana, à nação e estão prometidos "anúncios importantes". A garantia foi dada este domingo por um porta-voz do Eliseu, um dia depois de mais uma onda de violentos protestos dos "coletes amarelos" que varreram o país, principalmente Paris.

"O presidente fará anúncios importantes", anunciou o porta-voz Benjamin Griveaux em declarações à televisão LCI, não dando mais detalhes sobre as decisões que podem vir a ser tomadas. "No entanto, nem todos os problemas dos 'coletes amarelos' serão resolvidos agitando uma varinha mágica", acrescentou.

Macron tem sido muito criticado por não aparecer em público numa altura em que o seu governo está sob forte contestação e as manifestações parecem estar longe de terminar. A 27 de Novembro, o chefe de estado francês disse, num discurso à nação, que não seria empurrado para as mudanças por "bandidos". Este sábado, usou as redes sociais para quebrar o silêncio, elogiando a atitude das autoridades na gestão da manifestação. "A todas as forças de ordem mobilizadas hoje [sábado], obrigado pela coragem e pelo profissionalismo excepcional que demonstraram", escreveu no Twitter.





À toutes les forces de l’ordre mobilisées aujourd’hui, merci pour le courage et l’exceptionnel professionnalisme dont vous avez fait preuve. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 de dezembro de 2018







De acordo com os últimos dados revelados pelo Ministério do Interior, um total de 1.723 pessoas foram identificadas durante a quarta mobilização dos "coletes amarelos" e 1.200 foram detidas. Perto de 136 mil pessoas participaram nesta jornada de mobilizações, tantas quantas as que engrossaram a mobilização de 1 de Dezembro. Por outro lado, 135 pessoas que ficaram feridas nos protestos, 17 eram polícias.

As manifestações em França iniciaram-se depois do presidente francês e o seu governo terem anunciado que não iriam abdicar do imposto adicional sobre os combustíveis, justificando esta decisão como uma medida de combate às alterações climáticas. Entretanto, o governo já anunciou que voltava atrás, mas as manifestações não cessaram, agora com o alvo apontado a Macron e à sua demissão.



Outras exigências feitas pelos manifestantes são o fim dos sem-abrigo em Paris, a pensão mínima subir para os 1.200 euros, aumentar o salário mínimo para os 1.300 euros, rendas mais baratas, principalmente para os estudantes, terminar com o trabalho precário, proibir as deslocalizações das empresas francesas e ainda reduzir a idade de reforma para os 60 anos e para os 55 anos para todos os profissionais de trabalho físico.