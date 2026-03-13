Chile assina acordo com EUA sobre terras raras e minerais críticos

O Chile é o primeiro produtor mundial de cobre e o segundo de lítio, recursos essenciais para o setor tecnológico e a transição energética. A China é o principal cliente destes dois produtos.
O novo governo chileno, dirigido pelo presidente de extrema-direita José Antonio Kast, assinou na quinta-feira uma declaração conjunta com os EUA para os abastecer de minerais críticos e das ditas terras raras.
O Chile é o primeiro produtor mundial de cobre e o segundo de lítio, recursos essenciais para o setor tecnológico e a transição energética. A China é o principal cliente destes dois produtos.
O acordo visa lançar um processo de consultas e tem por objetivo "explorar os mecanismos de financiamento, privados e público, para projetos de investimento nos minerais críticos", segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chileno.
"O apoio mútuo no aprovisionamento em minerais críticos é fundamental para a segurança nacional e as indústrias comerciais dos dois países", acrescentou-se no texto.
Donald Trump reafirmou a doutrina que considera a América Latina como quintal dos EUA, perante a concorrência da China no comércio e influência.
Kast é o presidente chileno mais à direita desde a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).