Homem armado embate com carro contra sinagoga nos Estados Unidos

O suspeito dirigiu o seu veículo pelas portas da sinagoga e depois por um corredor, ferindo e deixando inconsciente um segurança.

Um homem armado com uma espingarda embateu esta quinta-feira com o seu veículo contra uma sinagoga em Michigan, nos Estados Unidos. Segundo a estação televisiva britânica, BBC, o suspeito foi morto a tiro pelas autoridades.

A carregar o vídeo ... Homem embate com carro em sinagoga no Michigan. Suspeito foi morto a tiro pelas autoridades

A polícia terá respondido a relatos de um "atirador ativo" no Temple Israel, a sinagoga que abriga uma escola. Já, o diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que houve um “aparente atropelamento com veículo”.

Segundo a agência de notícias norte-americana Associated Press (AP), os investigadores ainda estão a tentar identificar o homem e o possível motivo para o ataque.

O suspeito dirigiu o seu veículo pelas portas da sinagoga e depois por um corredor, deixando o carro em chamas, ferindo e deixando inconsciente um segurança.

O Temple Israel autodenomina-se a maior sinagoga reformista dos Estados Unidos com 12 mil membros.

A polícia incentivou os residentes locais a permanecerem em casa e as escolas com proximidade à sinagoga foram encerradas.

Desde o início dos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão a 28 de fevereiro que as tensões políticas têm vindo a aumentar no país liderado por Donald Trump. Durante a última semana o FBI alertou que agentes iranianos poderiam estar a planear ataques com drones contra alvos na Califórnia. Este sábado, dois homens levaram explosivos para um protesto de extrema-direita em frente à residência oficial do presidente da câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani. Segundo a AP, que cita investigadores, os suspeitos terão sido inspirados pelo Estado Islâmico.

Em outubro de 2025, num incidente semelhante a este em Michigan, um homem atropelou pessoas com o carro à porta de uma sinagoga ortodoxa em Manchester, no Reino Unido, durante o Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano judaico. Ele esfaqueou duas pessoas até à morte antes das autoridades o matarem.

Em atualização.