04 de novembro de 2025 às 15:00

O que são os minerais de terras raras e por que são tão cobiçados?

Os minerais de terras raras são altamente cobiçados e foram centrais nas negociações firmadas entre os EUA e China. A jornalista da AP Alexa St. John explica que minerais são estes, em que áreas são fundamentais e quem detém uma posição dominante neste mercado.

