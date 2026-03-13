Governo Trump processa Califórnia por querer reduzir poluição automóvel

Trump quer combater os esforços estaduais para reduzir as emissões dos tubos de escape e incentivar a adoção de veículos elétricos.
O governo de Donald Trump intensificou quinta-feira as suas disputas com o Estado da Califórnia, ao processar os reguladores da qualidade do ar por causa das regras que visam reduzir a poluição automóvel.
Gavin Newsom e Donald TrumpAP
Desde há algum tempo que Trump combate os esforços estaduais para reduzir as emissões dos tubos de escape e incentivar a adoção de veículos elétricos.
No verão passado, bloqueou a proibição da venda de veículos movidos a gasolina a partir de 2035, medida que foi uma novidade a nível nacional.
Também costuma criticar o preço dos combustíveis fósseis na Califórnia, os mais elevados dos EUA, por causa de impostos e regulamentações ambientais.
O gabinete do governador democrata Gavin Newsom contestou o processo, apontando que é feito quando o preço dos combustíveis está a subir por causa do ataque ao Irão e vários condutores estão a pensar mudar para veículos elétricos.
Em comunicado, o porta-voz do governador, Anthony Martinez, disse: "Os preços dos combustíveis estão a subir em todo o país por causa das decisões irresponsáveis de Trump e agora ele está a atacar o Estado Dourado (Golden State) por tentar dar aos californianos mais liberdade e opções mais baratas".
O preço da gasolina nos EUA aumentou 20% desde o início dos ataques israelo-norte-americanos ao Irão.
"É irónico que façam isto quando as pessoas estão mais preocupadas com os preços dos combustíveis", disse Dan Farber, diretor do Centro da Lei, Energia e Ambiente da Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, em Berkeley.