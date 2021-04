Charles Michel diz que dorme mal desde a gaffe do sofá na Turquia

Presidente do Conselho Europeu admitiu estar a passar um mau bocado depois do episódio em que deixou a presidente da Comissão Europeia relegada para o sofá num encontro com o presidente da Turquia.

Charles Michel admitiu estar a ter problemas de sono depois do embaraço que causou um problema de cadeiras entre ele e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, num encontro na Turquia.







O presidente do Conselho Europeu admitiu ao jornal alemão Handelsblatt que tem passado noites mal dormidas. "Não faço segredo de que não tenho dormido muito bem desde o incidente, porque continuo a repetir as imagens na minha cabeça", referiu, acrescentando que se pudesse voltava atrás para corrigir a situação.Ursula Von der Leyen, a primeira mulher à frente da Comissão Europeia, fiou sem lugar, quando num encontro com o presidente turco apenas duas cadeiras foram colocadas lado a lado. Perante este cenário, o presidente turco e Charles Michel foram os primeiros a sentar-se nas cadeiras, deixando Ursula surpresa, tendo mesmo levantado a mão em sinal de descrença ao ver que o colega europeu tinha ocupado a única cadeira livre ao lado de Tayyip Erdogan.Ursula acabou relegada para o sofá - por isso, chamado de sofagate -, ficando mais afastada das conversações entre o líder turco e o presidente do Conselho Europeu. Conversações de que a presidente da Comissão deveria também fazer parte. Normalmente, nestes encontros existem três cadeiras para que os líderes estejam todos ao mesmo nível e até ao momento não se sabe por que razão estavam apenas duas cadeiras no encontro, com a comitiva turca a garantir que cumpriu as indicações dadas pelo protocolo do Conselho Europeu.