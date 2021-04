Filipe Garcia Martins Pereira é o assessor Internacional do presidente do Brasil. Considera que o governo está no bom caminho para cumprir as promessas eleitorais de 2018. Em entrevista à SÁBADO Admite que as redes sociais são um trunfo para chegar à população sem passar pelo crivo dos media tradicionais.

"A autenticidade é uma marca do presidente Jair Bolsonaro, aproxima-o do cidadão comum"

É o assessor Internacional do presidente Jair Bolsonaro, seu braço direito e esquerdo, e presença atenta e constante nas redes sociais e na sociedade política. Nascido em Sorocaba, São Paulo, em 1988, Filipe Garcia Martins Pereira tem um discurso fluente e muito organizado, na adolescência viveu em Porto Elizabeth, na África do Sul, é filho único e bacharel em Relações Internacionais com especialização em geopolítica. Aluno aplicado do pensador e escritor Olavo de Carvalho, o seu conhecimento, sensibilidade e determinação são predicados, inclusive, reconhecidos pela oposição. Diz-se que faz parte da ala ideológica do governo. Diz-se também que é o último grito da moda do conservadorismo de direita do Brasil.





Não se trata de acusação, mas tão somente de falsa polémica, artificialmente criada – uma a mais de uma lista já bem extensa – para desgastar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Embora o tema já tenha sido esclarecido à exaustão, não custa lembrar alguns pontos importantes e frequentemente omitidos. O montante efetivamente destinado à compra do produto é inferior ao valor divulgado e a gastos do tipo em governos anteriores. Além disso, ao contrário do que maliciosamente se insinuou à época, isto é, que os gastos seriam para consumo do próprio presidente e de sua família, a despesa diz respeito, na verdade, a toda a administração pública federal, o que inclui hospitais e universidades públicas, além do conjunto das Forças Armadas.