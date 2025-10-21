Sábado – Pense por si

Mundo

Cessar-fogo frágil põe fim a dois anos de sufoco

Alfredo Leite, em Israel
Alfredo Leite, em Israel 21 de outubro de 2025 às 23:00

O regresso dos reféns pôs fim à espera ansiosa de um país inteiro, centrada na praça em que as famílias se reuniam em Telavive, mas sentida em cada rua. Contudo, a alegria e o alívio vivem a par da enorme incerteza pelo futuro de uma paz instável e que já começou a dar sinais de quebra.

A pose agressiva e séria de militares e polícias israelitas deu subitamente lugar a sorrisos, abraços e até à troca de piadas com os jornalistas que aguardavam no centro médico Sheba, em Ramat Gan, a chegada do helicóptero com os primeiros dos últimos 20 reféns libertados pelo Hamas, na Faixa de Gaza. “É um dia histórico para todos nós”, resumia uma reservista de rosto sorridente e avermelhado pelo sol, que garantia a permanência dos repórteres numa zona confinada daquela unidade hospitalar dos arredores de Telavive que se especializou na prestação dos cuidados médicos aos homens e mulheres sequestrados pelos radicais palestinianos no dia 7 de outubro de 2023.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Morte Hospitais Rapto Defesa Hamas Israel Tel Aviv Carlos Caldas Benjamin Netanyahu
Investigação
Opinião Ver mais
Vanda Marques
Vanda Marques

Eternamente jovens

Já ninguém esconde os liftings e o botox, a procura pelo rosto perfeito nunca foi tão voraz. Conheça ainda o passado de Sócrates e os candidatos ao Benfica.

Germano Almeida
Germano Almeida

A Rússia continua a querer tudo

Trump esforçou-se por mostrar que era dele o ascendente sobre Putin. Mas o presidente russo é um exímio jogador de xadrez. Esperou, deixou correr, mas antecipou-se ao encontro de Zelensky em Washington e voltou a provar que é ele quem, no fim do dia, leva a melhor. A Rússia continuar a querer tudo na Ucrânia. Conseguirá continuar as consequências dos ataques a refinarias e petrolíferas?

Menu shortcuts

Cessar-fogo frágil põe fim a dois anos de sufoco