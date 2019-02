Centenas de pessoas manifestaram-se este domingo nas ruas de Madrid e em Barcelona contra as políticas do governo espanhol quanto à Catalunha. Pedro Sánchez propôs conversações com os independentistas catalães, e a resposta foi este protesto organizado pelos partidos de direita.

De acordo com a Reuters, este é o primeiro grande protesto que Sánchez enfrenta desde que assumiu o cargo de presidente do governo em 2018. Tem um governo de minoria e conta com o apoio do Podemos, dos nacionalistas catalães e de outros pequenos partidos para avançar com iniciativas legislativas.