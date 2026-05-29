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José Mourinho assinou pelo Real Madrid até 2029, avança o The Athletic

Record 15:31
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O técnico setubalense prepara a saída do Benfica ao fim de uma época.

José Mourinho assinou contrato até 2029 pelo Real Madrid, marcando assim o seu regresso ao clube espanhol. A notícia foi avançada pelo The Athletic e confirmada pelo Record.

José Mourinho vai deixar o Benfica
José Mourinho vai deixar o Benfica Pedro Ferreira

O técnico setubalense assinou o vínculo na semana passada e prepara-se para assumir oficialmente o comando da equipa da capital espanhola, deixando o Benfica ao fim de uma temporada. Os merengues preparam-se para desembolsar 15 milhões de euros.

A escolha de Mourinho partiu diretamente do presidente do clube, Florentino Pérez. O histórico dirigente de 79 anos convocou eleições no clube e terá como adversário o empresário do setor das energias renováveis Enrique Riquelme. Apesar de Mourinho não ser a escolha de Riquelme, a expectativa em Espanha é de que Florentino Pérez vença novamente as eleições no clube de Madrid.

Os trabalhos para definir a equipa técnica de Mourinho e o planeamento do mercado de transferências de verão já começaram.

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