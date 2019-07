Philip Hammond, o ministro das Finanças do Reino Unido , demitiu-se esta quarta-feira do governo. Cumpre assim a promessa que fizera de se demitir em vez de ser ministro de Boris Johnson . Johnson venceu ontem as eleições pela liderança do Partido Conservador, sucedendo a Theresa May.Hammond opõe-se a um Brexit sem acordo e afirmou que tinha deixado a economia num estado que permitiria ao seu sucessor escolher entre cortes nos impostos, maior despesa pública ou maior redução da dívida, caso deixasse a União Europeia."Depois da década após a recessão de 2008-09 que significava que não tínhamos escolhas, este é um luxo que os nossos sucessores devem usar com sabedoria", afirmou Johnson.