O caso não é agradável, como é evidente, não é um caso positivo, mas acha que ter uma proposta para o país, discutir o país, debater o país pode ser anulado pelas pequenas questiúnculas que estão constantemente a surgir neste partido e nos outros partidos. Não pode ser, temos de estar um bocadinho acima disso", disse o presidente do PSD no passado dia 5.



O artigo recorda os dias difíceis de Rio na liderança do PSD, destacando a relação tensa com o líder parlamentar, Fernando Negrão, e até algumas declarações polémicas do próprio presidente partidário. De fora, não ficou o facto de o primeiro secretário-geral do partido escolhido por Rio, Feliciano Barreiras Duarte, se ter demitido por várias polémicas relativas à sua carreira académica – aparecendo no curriculum que foi investigador convidado na universidade de Berkeley, onde nunca esteve - e a ajudas de custo que recebeu como deputado.



"Rui Rio só está no cargo há 10 meses. Substituiu o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho em Janeiro e, desde o primeiro dia, a presidência foi marcada por crises internas. O primeiro partido da oposição dificilmente pode exercer a sua função, porque tem que se dedicar a extinguir os fogos criados no seu próprio seio", remata o El País.

Esta quinta-feira à tarde, Silvano garantiu que não pediu a ninguém que registasse a sua presença em plenário quando faltou e disse querer que a Procuradoria-Geral da República investigue o caso . "Não registei a minha presença, não mandei ninguém registar, não auferi qualquer vantagem", afirmou, salientando que, em 30 anos de vida pública, nunca lhe tinha sido apontada qualquer irregularidade até ter aceitado ser secretário-geral do PSD de Rui Rio. Na véspera, tinha tido àque não queria esclarecer de que forma alguém teria usado a sua password para entrar num dos computadores do plenário. Numa declaração sem direito a perguntas, no Parlamento, José Silvano disse que, a ser verdade que a PGR abriu uma investigação sobre o caso, saúda esse facto. Caso contrário, será ele próprio a solicitá-la. "Quem não deve, não teme, ou melhor, nos tempos de hoje deve ser dito não devia temer. Sou um homem honrado", afirmou, sem, contudo, explicar como a sua presença foi registada em plenário nos dias em que esteve ausente. "Quero afirmar que não pedi a ninguém que registasse a minha presença no plenário da Assembleia da República, tal como estou convencido que nenhum deputado o terá feito, mesmo quando no exercício de cargos executivos de direcção partidária ao longo de anos", sublinhou.O deputado defendeu ser "o primeiro" interessado em que todo o caso seja devida e rapidamente esclarecido. "Sou eu próprio que reclamo que a PGR abra efectivamente um processo de averiguação para dar inicio à real investigação", afirmou, considerando que "legal e eticamente" nada há a apontar-lhe. "Nunca imaginei que este episódio pudesse chegar ao patamar mediático a que chegou, atingindo de forma voluntária ou involuntária a minha dignidade, não querendo expor publicamente os meus colegas deputados", rematou.O presidente do PSD, Rui Rio , esquivou-se às perguntas sobre o caso, respondendo em alemão aos jornalistas no congresso do Partido Popular Europeu, em Helsínquia, um dia depois de afirmar que as suas palavras "não são como os iogurtes, que têm validade de 30 dias", para reiterar a confiança política no secretário-geral do PSD. O El País diz que "alguns dirigentes do partido não sabem onde meter-se" por causa do caso e diz que Rio tratou o caso que afecta o seu secretário-geral como se fosse uma "minudência". "