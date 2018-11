Pelo menos três pessoas foram esfaqueadas esta sexta-feira numa rua de Melbourne, na Austrália . O agressor atacou depois os polícias que o tentavam deter e foi alvejado com um tiro no peito.O homem acabou por morrer no hospital, pouco depois. O Daesh ou Estado Islâmico, grupo terrorista com base na Síria, reivindicou o ataque, confirmando que se tratou de um acto terrorista.