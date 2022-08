Tensão de volta à fronteira entre o Kosovo e a Sérvia

O Kosovo declarou independência em 2008, o que não foi reconhecido pela Sérvia. Medida sobre documentos gerou protestos de sérvios no norte do Kosovo.

Forças lideradas pela NATO supervisionaram esta segunda-feira a remoção de barricadas entre a fronteira do Kosovo com a Sérvia, que surgiram como protesto à proibição de uso de documentação e matrículas sérvias no norte do Kosovo. Mas as barricadas são o último reflexo da tensão entre dois países – Portugal reconhece o Kosovo desde outubro de 2008 – que nunca foi resolvida.



O que aconteceu?