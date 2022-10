Depois dos resultados eleitorais vários camionistas decidiram iniciar um protesto e parar o trânsito do país.

"Camioneiros bolsonaristas" provocam o caos nas ruas do Brasil

No Brasil a palavra de ordem é "travar". Depois do resultado eleitoral da última noite, que deu a vitória a Lula da Silva, os camionistas decidiram avançar com um protesto que tem como objetivo parar o trânsito nacional.