Bolsonaro pede fim dos bloqueios de estradas. 'Temos de ter a cabeça no lugar'

O ainda presidente do Brasil apelou aos seus apoiantes para deixarem as estradas desimpedidas. Sublinhando que os seus seguidores fizeram as manifestações de forma espontânea e pedindo para que não se chateiem com ele, Jair Bolsonaro pediu: "Desobstruam as rodovias, protestem de outras formas, noutros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia".