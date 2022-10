Brasil. Lula passa Bolsonaro quando estão contados 67% dos votos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Com 67% dos votos contados na eleição presidencial do Brasil, Lula da Silva passou Jair Bolsonaro com 50,01%. Jair estava na frente praticamente desde o início da contagem.







REUTERS/Pilar Olivares

A distância de Lula tem vindo a diminuir e na segunda volta essa viragem entre os candidatos aconteceu apenas com 70% dos votos contados.Os primeiros estados a contar votos são os do sul, tradicionalmente mais favoráveis ao atual presidente, Bolsonaro. Será no norte e, em especial, no nordeste que Lula espera conquistar os melhores resultados.