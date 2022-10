Jair Bolsonaro ainda não reconheceu a derrota e, no passado, deu a entender que poderia contestar os resultados. Lula da Silva só ocupará oficialmente o cargo daqui a dois meses. Até lá, como fica o Brasil?

E depois das eleições? Os próximos passos na governação do Brasil

As eleições no Brasil resultaram na vitória de Lula da Silva, que se torna o próximo presidente do país conquistando assim o terceiro mandato. Votações encerradas, o importante agora é perceber quais os próximos passos que serão dados.