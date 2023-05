Budanov, o mocho de estilo Mossad

Kyrylo Budanov mudou-se com a mulher, na noite de 23 para 24 de fevereiro de 2022, para o complexo fortificado e hipervigiado numa ilha no Dnipro, próximo de Kiev, que alberga a sede do GUR, os serviços secretos militares da Ucrânia. Tinha apostado a sua carreira nessa noite. Entre a elite política em volta do Presidente Volodymyr Zelensky, fora o único a garantir que a Rússia ia invadir o seu país, e até quando o faria: naquela madrugada, por volta das 4h da manhã. Diria meses mais tarde, numa entrevista: “Tínhamos tido a conversa de que se não acontecesse, não íamos parecer muito bem.” Ficaram a olhar para o relógio. “Soa estranho, mas temia que não acontecesse como devia.” Aconteceu.