A Itália registou, só este sábado, 681 mortes e quase cinco mil novos infetados pela Covid-19 no país. No entanto, a situação não foi suficiente para manter as pessoas na rua. Com o fim de semana a chegar, vídeos do Corriere della Sera mostram que, às 12h00 desta sexta-feira, as principais ruas de Nápoles estavam cheias, com as filas para os mercados e supermercados a ocuparem os passeios e várias pessoas (de máscara, é certo) nas praças da cidade.Noutro vídeo, captado também na cidade de Nápoles, o jornal italiano questiona: "Isto é que é uma quarentena?"Também na cidade de Génova, e apesar das chamadas de atenção de autarcas locais, esta sexta-feira pareceu mais um dia normal. E, embora haja polícia na rua, adverte o Corriere della Sera, existem pessoas a escapar ao isolamento social.A Itália subiu este domingo o número de infetados pela Covid-19 para mais de 124 mil, com quase cinco mil novos casos (4.805) registados nas últimas 24 horas. Desde esta sexta-feira, morreram 681 pessoas, subindo o total de vítimas para acima das 15 mil (15.362).