Covid-19: 600 mil pessoas em quarentena após novo caso de contágio local na China

Um condado chinês colocou, esta quinta-feira, cerca de 600 mil residentes em quarentena após a descoberta de um novo caso de contágio local pelo novo coronavírus, numa altura em que o país tenta travar novo surto.

Situado no centro da China, na província de Henan, o condado de Jia anunciou que os seus moradores não poderão sair de casa sem autorização.

A China, de onde é originário o novo coronavírus, parece ter contido a epidemia, mas as autoridades tentam agora prevenir uma segunda vaga de infeções, à medida que esporadicamente surgem novos casos de contágio local.

Segundo a diretiva publicada 'online' pelas autoridades locais, apenas pessoas com uma permissão especial podem continuar a trabalhar e a deslocar-se nos seus veículos, consoante matrículas identificadas.

O comunicado não identifica as razões para aquela decisão.

No entanto, segundo as autoridades da província de Henan, uma mulher que visitou o condado testou positivo para a Covid-19, após ter tido contacto com uma pessoa assintomática.

A China revelou hoje que detetou 55 novos casos assintomáticos. A Comissão Nacional de Saúde só começou na quarta-feira a divulgar o número de pessoas infetadas, mas que não têm sintomas.

Mais de mil destes casos estão sob observação médica.

Foram ainda detetadas 35 pessoas infetadas com a Covid-19 vindas do exterior, nas últimas 24 horas, segundo as autoridades de saúde chinesas.

O número total de infetados diagnosticados na China, desde o início da pandemia, é de 81.589, entre os quais 3.318 morreram e 76.408 tiveram alta após superarem a doença.