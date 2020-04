Nerola, a 53 quilómetros da capital de Itália, tornou-se no dia 26 de março um foco de infeção do novo coronavírus. Na pequena vila, com 1.950 habitantes, 80 pessoas testaram positivo num lar de idosos e tinham transmitido a infeção a pelo menos seis pessoas fora da instituição. O governo, preocupado, decidiu fechar a vila – a comida deveria chegar diretamente às casas dos habitantes e os comerciantes deveriam receber abastecimento do exterior uma vez por semana. E esta foi a situação que um hospital de Roma viu para começar uma experiência e converter esta vila no "tubo de ensaio de Itália", escreve o El País.

Como noutros locais de Itália, o país mais afetado pela pandemia, foram feitos testes a pessoas com sintomas de covid-19 mas não eram suficientemente precisos – já que os assintomáticos eram a grande preocupação.

Assim, do hospital de Spallanzani, em Roma, foi enviada uma equipa de médicos para pôr em marcha uma experiência: seriam feitos os três tipos de testes disponíveis atualmente a toda a população. "Tudo isto começou há uma semana. Estivemos em acordo desde o inicio. A população está mais calma assim, aceitamos com muito gosto", disse a vice-presidente da câmara de Nerola, Elena Trecciola, citada pelo jornal espanhol.

Os cidadãos ficaram confinados nas suas casas enquanto uma equipa de médicos realizou os exames. "Foram feitos testes a todos os familiares e vizinhos. Mas depois estenderam-se a todos. Nerola converteu-se num laboratório. Fizemos já mais de 700 provas, e pouco a pouco vamos completar praticamente toda a população. Assim poderemos detetar também quem tem os anticorpos e quem superou a doença", explicou Trecciola.

O hospital Spallanzani converteu-se num dos locais de referência de investigação à covid-19 desde que, no final de janeiro, dois pacientes chineses entraram nos cuidados intensivos. O hospital conseguiu curar os doentes poucas semanas depois.

"Percebemos que este vírus não se tinha difundido de forma homogénea na área metropolitana de Roma. Havia relativamente poucos contágios. Isto dizia-nos que devíamos ir onde estavam os focos e derrotá-lo", disse, citado pelo El País, o médico Francesco Vaia, responsável pela investigação. "Nerola é emblemática para este projeto. Ali gerou-se um foco muito importante que nos permitia investigar os falsos negativos, que podem contagiar muita população", explicou.

Depois de alguma ansiedade inicial, a população de Nerola recebeu bem a equipa médica. "Pouco a pouco foi-se criando uma boa relação e foi possível fazer tudo de forma natural. Montámos uma tenda ao ar livre e realizámos a cada cidadão as três provas no mesmo dia para verificar se os reativos eram fiáveis", contou o médico Pierluigi Bartoletti.



O número de mortes em Itália devido à pandemia da covid-19 aumentou em 604 nas últimas 24 horas. Ainda assim, este valor está em queda visto que, na segunda-feira, se registaram 636 óbitos. No total, já morreram 17.127 pessoas desde o início da pandemia.