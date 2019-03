A lei que irá punir o sexo homossexual e o adultério com esta pena já foi aprovada.

O reino do sudeste asiático aprovou a lei que prevê a pena de apedrejamento até à morte a pessoas que praticam sexo homossexual ou adultério, e a amputação de uma perna ou mão em caso de roubo. O novo código penal entra em vigor no próximo dia 3 de abril, com o castigo a ser "testemunhado por um grupo de muçulmanos", noticia a CNN.

O Brunei, que nos últimos anos tem adotado uma forma mais extrema do islamismo, já tinha anunciado a medida em 2014, com leis deste género a serem progressivamente implementadas desde o ano referido. Esta última lei, a mais brutal, foi anunciada discretamente no site do governo do país no dia 29 de dezembro de 2018.

A homossexualidade sempre foi ilegal no país desde que deixou de ser uma colónia britânica em 1984, mas é a primeira vez que são aprovadas medidas que condenam à morte quem for considerado culpado.

Vários grupos de direitos humanos já expressaram o seu horror pelo novo código penal. "O Brunei deve imediatamente suspender os seus planos para implementar essas punições cruéis e rever o seu código penal em conformidade com suas obrigações de cumprimento dos direitos humanos. A comunidade internacional deve condenar urgentemente a decisão de Brunei de colocar essas penas cruéis em prática", exigiu em comunicado, Rachel Chhoa-Howard, investigadora da Amnistia Internacional para os assuntos relacionados com o Brunei.

O site do Governo do país cita o sultão, Hassanal Bolkiah (que também atua como primeiro-ministro), que assume que "não espera que os outros países concordem com a decisão, deseja apenas que respeitem a nação como o Brunei respeita as outras".

Em 2014, a comunidade internacional já tinha condenado o Brunei pela adoção da sharia, o direito legal islâmico que tem o Alcorão como jurisprudência, em maio de 2014, que admite punições corporais severas. Também baniu o consumo de álcool.

O Brunei é um pequeno país rico em petróleo localizado na ilha de Bornéu, perto das nações islâmicas da Indonésia e Malásia.