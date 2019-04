Íntimo das casas reais europeias, moderno e com um estilo demasiado cosmopolita para um monarca muçulmano, o sultão do Brunei parece ter retrocedido à Idade Média. A nova lei radical que condena o sexo gay à morte por apedrejamento transformou o pequeno país do sudeste asiático, rico em petróleo e gás natural, numa espécie de califado, provocando uma onda de indignação mundial por constituir um brutal ataque aos direitos humanos.



Pressão sobre a família real britânica

No trono do Brunei desde 1967, Hassanal Bolkiah, de 72 anos, é o segundo monarca mais antigo do planeta, depois da Rainha Isabel II, e um dos mais ricos. "O Brunei continua a ser um país justo e feliz", assegurou o sultão perante as críticas da comunidade internacional ao novo código penal, que aplica penas de prisão para a gravidez fora do casamento ou a falta à reza de sexta-feira. Determina igualmente que quem seja apanhado em flagrante a roubar lhe seja amputada a mão direita e, em caso de reincidência, o pé esquerdo. A pressão está agora nos seus amigos da realeza europeia, em especial os Windsor, a quem se exige que façam boicote ao sultão, convidado de honra nos eventos mais importantes em Buckingham. Além da diplomacia (o Brunei foi um protetorado britânico até 1984), o sultão cultivou uma amizade com Isabel II e com o príncipe Carlos, com quem partilha a paixão pelos cavalos.

Como tantos outros membros da realeza, Hassanal estudou no estrangeiro. Passou a adolescência no instituto britânico em Kuala Lumpur, na vizinha Malásia, e fez a academia militar em Sandhurst, no Reino Unido. Estudou direito na Universidade de Oxford, Relações Internacionais, em Moscovo, e Literatura, na Escócia. Casou-se três vezes e teve 12 filhos – sete raparigas e cinco rapazes. Conhecido pelo estilo de vida extravagante – liderou a lista dos mais ricos do mundo, da revista Forbes, durante muitos anos – o sultão tem uma fortuna estimada em 18 mil milhões de euros, e é dono de vários hotéis espalhados pelo mundo e de importantes propriedades em Nova Iorque, Los Angeles, Paris, Roma e Londres, onde passa largas temporadas na sua imponente mansão em Regent’s Park, avaliada em 150 milhões de euros.



Coleção de 5 mil carros de luxo

O seu palácio, Istana Nurul Iman, é considerado o maior do mundo, com 200 mil m2. Situado a poucos quilómetros da capital, Bandar Seri Begawan, tem 1.788 quartos, que incluem 257 casas de banho, um salão de banquetes para 5 mil convidados, uma mesquita para 1.500 pessoas, garagem para 110 carros, um estábulo com ar condicionado para os 200 póneis, um zoo com aves exóticas e cinco piscinas. O sultão possui uma coleção de carros descomunal, com 5 mil veículos de luxo, alguns dos quais modelos únicos. Tem mais de 600 Rolls-Royce (seis Phantom à prova de balas), mais de 500 Mercedes, 450 Ferraris, 380 Bentleys, 210 BMW, 179 Jaguar, entre outros. A sua frota aérea é composta por seis aviões privados, dois helicópteros e um Boeing 747-400, avaliado em 168 milhões de euros.

Hassanal tem um enorme staff com salários de luxo, é um colecionador de obras de arte pintores célebres, como Renoir e Gauguin, e não dispensa as massagens e tratamentos de acupuntura, em que gasta cerca de 2 milhões de euros por ano. A questão que agora se impõe é se o instigador de um código penal que condena os homossexuais a morrer apedrejados continuará a ser recebido tão bem recebido nos palácios da Europa.