Brian Laundrie procurado por usar cartão de débito de Gabby Petito

Brian Laundrie, o namorado de Gabby Petito, foi acusado esta quinta-feira de cometer fraude com o cartão de débito da namorada. Brian Laundrie está a ser procurado há seis dias, sendo considerado uma "pessoa de interesse" na investigação ao homicídio de Gabby Petito, que tinha 22 anos.



Foi emitido um mandado de busca em nome de Brian Laundrie, de 23 anos. Um júri do Tribunal Distrital no Wyoming indiciou-o do crime de usar ilegamente o cartão e o código PIN de Gabby Petito. Não foi acusado da morte da jovem.



"Enquanto este mandado permite às forças de segurança deter o senhor Laundrie, o FBI e os nossos parceiros em todo o país continuam a investigar os factos e circunstâncias do homicídio da menina Petito", adiantou Michael Schneider, agente especial do FBI em Denver, num comunicado citado pela agência Reuters.