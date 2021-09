Pais de Brian Laundrie foram acampar com o filho dias depois de ele regressar sem Gabby

O advogado da família Laundrie revelou esta terça-feira que Brian, considerado uma "pessoa de interesse" na investigação ao homicídio da noiva Gabby Petito, foi acampar com os pais dias depois de ter deixado Petito para trás. Brian Laundrie viajava com Gabby Petito pelos EUA e voltou a casa sem ela. O corpo seria encontrado dias depois do seu retorno.