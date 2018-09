O presidente do Conselho Europeu esclareceu haver propostas de Theresa May que "precisam de ser trabalhadas e mais negociadas".

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, anunciou esta quarta-feira que vai propor a realização de uma cimeira extraordinária em Novembro dedicada ao ‘Brexit’.

"Amanhã [quinta-feira], no encontro a 27, vou propor que seja realizada uma cimeira adicional em meados de Novembro", anunciou Tusk, numa conferência de imprensa em Salzburgo, na véspera de uma cimeira informal, organizada pela presidência austríaca da União Europeia (UE).

O presidente do Conselho Europeu esclareceu haver propostas da primeira-ministra britânica, Theresa May, que "precisam de ser trabalhadas e mais negociadas", nomeadamente as que respeitam à questão irlandesa e ao quadro para a futura relação económica entre o Reino Unido e a UE.

"Gostaria de finalizar as negociações este outono", salientou.

"As negociações do ‘Brexit’ estão a entrar numa fase decisiva", lembrou Tusk, assinalando que as propostas de May no Livro Branco conhecido como ‘Chequers’ "indicam uma evolução positiva na abordagem do Reino Unido e uma vontade de minimizar os efeitos negativos do ‘Brexit’.

Os líderes da UE reúnem-se hoje num jantar informal a 28 organizado pela presidência austríaca, a que se segue, na quinta-feira, um encontro a 27, sem a presença de Theresa May.