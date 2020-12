Brexit: Prazo limite para acordo UE/Reino Unido termina hoje

As negociações entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido para se alcançar um acordo pós-'Brexit', que recomeçaram sexta-feira, terminam hoje, sendo mais provável o cenário do 'no deal'.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou o Conselho Europeu, cuja reunião terminou também sexta-feira em Bruxelas, que "a situação continua difícil, havendo ainda muitos obstáculos" a um acordo sobre as futuras relações comerciais entre a UE e Londres.

A probabilidade de não haver acordo ('no deal') é agora maior do que a de se chegar a um consenso, apesar de todos os esforços estarem a se desenvolvidos para tentar alcançar um consenso até hoje.

Quinta-feira, a Comissão Europeia publicou planos de contingência para que não sejam interrompidas a circulação rodoviária, o tráfego aéreo e as atividades de pesca.

O Reino Unido abandonou a UE a 31 de janeiro, tendo entrado em vigor medidas transitórias que caducam no próximo dia 31.

Na ausência de um acordo, as relações económicas e comerciais entre o Reino Unido e a UE passam a ser regidas pelas regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e com a aplicação de taxas aduaneiras e quotas de importação, para além de mais controlos alfandegários e regulatórios.

Para além das pescas, mantêm-se as divergências entre Londres e Bruxelas sobre questões de concorrência e de resolução de litígios.