Covid-19: México com mais de 11 mil casos pelo quinto dia consecutivo

O México registou 12.057 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando pelo quinto dia consecutivo a marca das 11 mil infeções, informaram as autoridades de saúde.

Estes são os valores mais elevados desde 05 de outubro, quando se registaram 28.115 infeções, então justificadas com alterações metodológicas que levaram à inclusão de casos mais antigos no balanço diário.

O subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell, responsável pela estratégia nacional contra o novo coronavírus, alertou esta semana que o México atravessa "o segundo pico" da pandemia, com um aumento de casos no centro e norte do país.

Nas últimas 24 horas, o México registou ainda 685 mortes.

Desde o início da pandemia, o país acumulou 1.241.436 casos confirmados e 113.704 mortos.

Com uma população de 130 milhões de habitantes, o México é o quarto país com o maior número de mortos e o 12.º com mais infeções, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

O país autorizou no sábado o uso de emergência da vacina da Pfizer e BioNTech para prevenir a covid-19, com a vacinação a arrancar ainda este mês.

O México vai comprar 34,4 milhões de doses à Pfizer, devendo receber um primeiro pacote para vacinar 125.000 trabalhadores do setor da saúde já a partir da próxima semana.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.595.276 mortos resultantes de mais de 71 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.