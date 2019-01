A multinacional japonesa vai transferir a sede europeia do Reino Unido para a Holanda devido aos problemas que o Brexit poderá causar nas operações.

A multinacional japonesa Sony vai transferir a sede europeia do Reino Unido para a Holanda devido aos problemas que o Brexit poderá causar nas operações, foi hoje noticiado.

De acordo com o jornal financeiro Nikkei, a medida é justificada pela possibilidade de a Sony poder sofrer enfrentar problemas relacionados com procedimentos alfandegários, com o Brexit, a saída do Reino Unido da UE.

A intenção do gigante tecnológico japonês é fundir a Sony Europe, atualmente com sede no Reino Unido, com uma subsidiária recém-criada em Amesterdão, que começará a operar em abril, indicou o jornal.

A multinacional vai manter uma representação no Reino Unido, focada somente no mercado britânico.

Durante a apresentação do ano fiscal de 2017, a Sony indicou que as vendas na Europa representaram 21,55% do total da empresa.

Em 01 de outubro, a empresa de tecnologia japonesa Panasonic transferiu a sede europeia do Reino Unido para a Holanda, também devido aos constrangimentos que o Brexit poderá causar.