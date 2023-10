Durante alguns anos, Ghennadie Gheorgue Flocea (conhecido no mundo do crime por Borman) e o irmão lideraram a maior fábrica de produção ilegal de cigarros Marlboro da Península Ibérica. A fábrica foi montada a bordo de um navio clandestino em Cambeo, no nordeste espanhol e recorria a mão-de-obra escrava para falsificar tabaco. Quando a operação foi desmantelada, em 2022, foram detidas 25 pessoas, a maioria das quais ucranianas. Mas os líderes do grupo não foram apanhados. Borman foi detido na quinta-feira, em Portugal, um ano e meio depois.